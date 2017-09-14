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Ali Şafak Öztürk: Hoca şans verirse Eto'o ile Nasri oynayacak

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız futbolcuları Samir Nasri ile ilgili, 'Kayserispor maçında sahada olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor.' dedi.

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Başkan Öztürk, 8. Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki Büyük Antalyaspor  Derneğinin standını ziyaret etti. Dernek başkanı Aziz Çetin ve üyelerinden stant  ve fuara ilişkin bilgi alan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon Kayserispor maçıyla çıkışa geçtiklerini hatırlattı.

Kayserispor'un güçlü bir takım olduğuna dikkati çeken Öztürk, zorlu  bir deplasmanın kendilerini beklediğini kaydetti. Öztürk, Kayseri'de ellerinden  geleni yaparak galibiyet serisine başlayacaklarına inandığını vurguladı.

Samir Nasri'yle ilgili gelişmelerin son dönemde medyada farklı  yansıtıldığına işaret eden Ali Şafak Öztürk, "Antrenmana sakatlığından dolayı  çıkmadı. Futbolu ve oynamayı çok seviyor. Çıktığı antrenmanlara kendini iyi  veriyor. Antrenmandan kaçan bir oyuncu değil. Kayserispor maçında sahada  olacaktır. Hocanın kararı tabii ki ama ilk 11'de olacak gibi geliyor." diye  konuştu.

Kulüp başkanı Öztürk, Samuel Eto'o ile son dönemde yaşanan  sıkıntılarla ilişkin ise şunları söyledi:

"Eto'o ile problemimiz yok. Sadece bazı açıklamalar yapıldı.  Galatasaray maçından sonra sarmaş dolaş birbirimize sarıldık. Bunlar takım içinde  olabilir. Zaman zaman oyuncu ile yönetim, oyuncu ile teknik direktör, hoca ile  yönetim arasında her takımda sorunlar olabilir. Bizim işimiz bunları çözmek. Bir  problemimiz yok. Eto'o'ya da sorabilirsiniz. Antalyaspor'un krizlerle değil,  başarılarla gündeme gelmesini istiyoruz. Öyle de olacaktır. Bu kadar yatırım da  başarı için yapılıyor."

Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kayserispor'a konuk  olacak.

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