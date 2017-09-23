Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Şafak Öztürk'ten yakın takip

Antalyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül'de Osmanlıspor'u konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
 
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol altyapı direktörü David Badia yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda Osmanlıspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Sıcak havada gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
 
İdmanın son bölümlerini Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Öztürk, futbolculara Osmanlıspor maçı için başarı diledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çilingir çağırıp, hamal tutarak depoyu soydular

Çilingir çağırıp, hamal tutarak depoyu soydular

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA