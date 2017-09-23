Ali Şafak Öztürk'ten yakın takip
Antalyaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 6. haftasında 25 Eylül'de Osmanlıspor'u konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol altyapı direktörü David Badia yönetiminde çalıştı. Futbolcular antrenmanda Osmanlıspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Sıcak havada gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
İdmanın son bölümlerini Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Öztürk, futbolculara Osmanlıspor maçı için başarı diledi.
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