Ali Şen: Gomis bayılır diyorlar bir bakıyoruz ayılıyor

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan sarı-lacivertlilerin efsane başkanı, derbi öncesi skor verdi. Ali Şen’in Radyospor’da yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"O fark kapanacak"

Aykut Kocaman uzun yıllar futbolcu olarak bu dünyanın içindeydi. Daha sonra teknik direktör… Nereye giderse gitsin. Demek ki farkın suni olduğunu görüyor. Pazar akşamı 5’e inmiş olacak. Öyle anlıyoruz. Bir antrenörün hep hedefi olmalı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü yenmeye gideceğiz diyor. Fark var, ama o fark kapanacak. Öne geçeceğiz diyor. Buna inanan bir teknik direktör oyuncularını da inandırır. Sezon başından beri şampiyon olacağız diyor. Anlaşılıyor ki bu dediğini yapacak.

"Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazım"

Futbolcular, teknik adamlar yıllar geçince tecrübe kazanıyor. Fenerbahçe’nin şampiyon olması lazım. Ne zamandır olamıyor. Söylediklerime daha önce anılırlardı. Aykut Kocaman, Trabzonsporlu arkadaşlarım üzüldüğü için üzüldüm demişti. O kulüp maaşını veriyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı da şampiyon olamazsan üzülecek. Bazı toplumdaki insanlar bunu seviyor. Suni centilmenlik de o. Aykut Kocaman neyin ne olduğunu iyice biliyor. Hadi hayırlısı diyorum.

"Yabancılar derbi heyecanını ne kadar bilir?"

Malatyaspor maçında takımı beğenmedim. Malatyaspor’u çalıştıran eski futbolcu Erol Bulut’a başarılar diliyorum. Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynanır, onu tam bilmediğinden dolayı sıkıntı yaşadı. Malatyalı futbolseverlere sorsan Fenerbahçe’den alacağın oyuncu var mı ? Tüm takım der. Fenerbahçe iyi oynasa farklı olurdu. Ama 3 puan önemli. Derbi öncesi moral kazandı. Bunun ötesinde Galatasaray 11 yabancı ile maça çıktı. O 11 yabancı, Galatasaray-Fenerbahçe maçının duygusunu bilmez. 3 puanın ötesinde bir maçtır der mi? Bu duyguya henüz sahip olamamışlardır. Fenerbahçe’de 2 tane yerli vardı. Yabancılar, derbi heyecanını ne kadar bilir? Bu tartışılır. Kantara koyduğunuzda 9’u yabancı olan takımın duyguları ona uymuyor.

"Fenerbahçe'yi, Malatyaspor maçında beğenmedim"

Bu derbide tempoyu hangi takım daha iyi yapacak? Mesela; Gomis ilk geldiği haftalardaki performansı ortaya koyarsa iş biraz zor olur. Kaç tane derbi tecrübesi olan futbolcu var? Soldado gibi zamanında iyi maçlar çıkarıp, şu anda eski performansını aratan futbolcular var. Ama Aykut Kocaman takımı iyi noktaya getirmek üzere. Malatyaspor maçında gördüğümüz takım iyi değildi. Ben Aykut Kocaman’a inanıyorum. Galatasaray ile aradaki farkın kapanabileceğini düşünüyor Aykut Kocaman. Çok da iyi yapıyor. Fenerbahçe’deki futbolcuların hepsi maçı değiştirebilecek durumda olmayabilir. Futbolda güçlü olan, tempoyu yükseltebilen daha avantajlı. Eskiden 5 kilometre koşan oyuncuya rüzgar gibi koşuyor derlerdi. Daha sonra rakam arttı.

"Derbi berabere bitmez"

Bu derbide beraberlik olabileceğini sanmıyorum. Tudor bir kadro kurdu. Bana başkanken transferleri kim yapıyor diye sorarlardı. Transfer sadece teknik direktöre bırakılabilecek bir şey değildir. Transferi birlikte yaptığında daha iyi bir takım olabilir. Para ile sevgi de aynı anda olmayabilir. Tudor, eski derbi maçtaki antrenörlere benzemiyor. Hücuma yönelik bir oyun oynatıyor. Aykut Kocaman da derbinin heyecanını çok iyi biliyor. Suni fark olduğunu düşünüyor. Bu ne demek? Derbi bittiğinde aradaki fark azalacak demek. Aykut Kocaman’ın tarzını ve söylemlerini beğeniyorum.

Ali Şen'den Gomis yorumu

Bafetimbi Gomis her maçta öne çıkabilir. Futbol Türkiye’de yavaş oynanıyor. Gomis her takıma lazım. Bilinen bir insandı. Kutudan çıkmadı. Türkiye’deki futbolseverler Avrupa’da çok önemli maçları izliyor. O taramayı iyi yapanlar, iyi kadrolar kuruyor. Arada çok fazla fark yok. Arayan, tarayanlar faydalı futbolcuları getirip takıma koyuyorlar. Fenerbahçe’de eski futbolcular var bunu çok iyi yapıyor. Fenerbahçe Gomis’i kaçırmış. Gomis bayılıyor diyorlar, bir bakıyorsun ayılıyor. Sonra taraftarlar onu göklere çıkarıyor.

"Ayıp oldu Ersun"

Olmadı Ersun… Ayıp oldu Ersun… Çünkü o futbolcuların seçimini Ersun Yanal yaptı. 3.defadır orada çalıştı. Ben Trabzonspor Başkanını tanımıyorum. Kime sorsam herkes 10 üzerinden 10 diyor. Böyle kıymetli bir insan bulmuş, Ersun Yanal’ı korumuş, yönetim de ona ayak uydurmuş. Taraftarları o kadar aç ki, başarının keyfini yaşamak için hazır bekliyor. Ersun Yanal, 3-0’dan 4-3’e kaza dedi. Daha sonra 6 gollü yenildi. Trabzonspor plakayı tersten gördü.

"Fenerbahçe 2-0 kazanır"

Son olarak ilk defa derbi skoru veriyorum. Fenerbahçe maçı 2-0 kazanır diyorum.

(Ajansspor)