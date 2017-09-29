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Ali Yıldırım, maçın hakemi Bülent Yıldırım'ın odasını bastı

Akhisarspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'de maçın hakemi Bülent Yıldırım'a büyük öfke vardı.

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Akhisarspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'de maçın hakemi Bülent Yıldırım'a büyük öfke vardı..

Karşılaşmanın ardından koridorlarda bağrışmalar duyulurken Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım, hakemlerin olduğu bölüme gidip Bülent Yıldırım'a tepki gösterdi. Ali Yıldırım araya girenler tarafından sakinleştirildi.

(Skorer)

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