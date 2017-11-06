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Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya, Aykut Kocaman'la görüşme gerçekleştirdi

Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaman istifa kararından şimdilik geri döndürülemedi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yöneticilerin Aykut hocayı istifa kararından döndüremedği öğrenildi. Deneyimli futbol adamı, sözleşmesindeki maddeden dolayı 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.

Öte yandan Kocaman'ın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği ile ilgili kesin bir sonucun alınmadığı ifade ediliyor. Salı günü öğlen saatlerinde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.

(Hürriyet)

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