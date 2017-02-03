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Alişan'dan itiraf: Fener'e küfür edildiğinde...

360 TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Her Şey Dahil programını sunan Alişan, canlı yayında askerlik yaptığı dönemde Fenerbahçe ile ilgili bir anısını paylaştı.

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Fanatik Fenerbahçeli olan Alişan, askerlik yaptığı sırada maç yayını yapan kanalın decoder ücretini ödemişti.

Maç sırasında kendinden geçen Alişan, Fenerbahçe'ye küfür edildiği anda, decoderin anahtarını çıkardığını söyledi.

Fenerbahçe'ye söylenen kötü sözlere tahammülü olmadığını belirten Alişan, buna fırsat vermemek için decoderin anahtarını çıkarıp diğer maçların izlenmesini engellediğini söyledi.

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