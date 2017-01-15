All Star 2017 ING Bank Üç Sayı Yarışması'nı Melih Mahmutoğlu kazandı

ING Bank Üç Sayı Yarışması’na Darüşşafaka Doğuş’tan Birkan Batuk, Beşiktaş Sompo Japan’dan Michael Thompson, İstanbul Büyükşehir Belediye’den Sean Armand, Fenerbahçe’den Melih Mahmutoğlu, Gaziantep Baksetbol’dan Marcus Denmon ve TOFAŞ’tan Vasilije Micic katıldı.

İlk turu Birkan Batuk ve Marcus Denmon 13 sayı, Michael Thompson 14 sayı, Sean Armand ve Vasilije Micic 15 sayı, Melih Mahmutoğlu ise 18 sayı ile tamamladı.

Melih mahmutoğlu doğrudan fina yükselirken, Armand ve Micic final için tekrar yarıştı.Sean Armand 9 sayıda kalırken, Vasilije Micic 13 sayı üreterek finalde Melih Mahmutoğlu’nun rakibi oldu.

Heyecanlı geçen final performanslarında ilk olarak sahaya Vasilije Micic çıktı. TOFAŞlı oyuncu 10 sayı üretti. Melih Mahmutoğlu ise finalde tam 22 sayı atarak ING Bank Üç Sayı Yarışması’nın kazanı oldu.

Geçtiğimiz yıl da All-Star 3 sayı yarışmasının şampiyonu olan Melih Mahmutoğlu üst üste ikinci 3 sayı krallığı kazandı.