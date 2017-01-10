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All-Star 2017 kadroları belli oldu

Basketbolseverlerin oylarıyla belirlenen Spor Toto All-Star 2017'in kadroları açıklandı.

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Spor Toto All-Star 2017 Avrupa Karması ilk 5'i: Sinan Güler, Thomas Heurtel, Cedi Osman, Will Clyburn, Vladimir Stimac
 
Spor Toto All-Star 2017 Asya Karması ilk 5'i: Jordan Theodore, Kostas Sloukas, DaJuan Summers, Bogdan Bogdanovic, Ekpe Udoh
 
Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Genel Koordinatörü Ömer Onan, All Star'dan gelen tüm gelir şehit ailelerine bağışlanacağını açıkladı.

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