All-Star'da Arda Turan sürprizi

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Arda Turan ayağının tozuyla Türkiye'ye gelerek All-Star maçında oyuna girdi. Arda Turan attığı basketlerle dikkat çekti.

Arda Turan dün Barcelona'nın Las Palmas maçında 90 dakika forma giymiş ve 5-0 kazandıkları maçta bir de gol atmıştı.

Yıldız futbolcu bugün All-Star maçını izlemek için Türkiye'ye gelmişti. Maçın 2. periyodunda sürpriz yaşandı ve Arda All-Star maçında oyuna girdi. 10 numaralı formayla mücadele eden yıldız futbolcu futbol sahasındaki hünerlerini bu kez parkede gösterdi.

Attığı sayılarla dikkat çeken Arda Turan oyunda kaldığı süre boyunca sempatik tavırları ile dikkat çekti.

Arda attığı 3'lük sonrası ise tribünlerden büyük alkış aldı.