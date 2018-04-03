Alman basınına göre Kagawa Galatasaray'a çok yakın

G.SARAY sezon sonu transferinde hedefi belirledi. Bild’de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı ekip Dortmund’da sakatlığı yüzünden şubat ayından beri forma giymeyen Japon futbolcu Shinji Kagawa’nın peşine düştü. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak için G.Saray’a gitmeye sıcak baktığı ifade edildi. Kagawa’nın kulübüyle sözleşmesi 2020’de bitiyor.