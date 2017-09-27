Alman basınında gündem Beşiktaş ve tribünler

Almanların önemli gazetelerinden Der Spiegel maç manşetine "RB Leipzig İstanbul'da kaybetti" diye yazarken, karşılaşma sırasında elektiriklerin 10 dakika kadar kesilmesinin RB Leipzig'i sinirlendirdiğini de belirtti. Beşiktaş'ın maça çok iyi başladığını da belirten Der Spiegel, Timo Werner'in saha içinde denge ve konsantrasyon kaybı yaşayarak oyundan çıkmasının Alman ekibini kötü etkilediğini yazdı.

Bir başka tanınmış Alman gazetesi Bild ise maç manşetine Timo Werner'i çıkarttı. Bild "Werner'in İstanbul'da dolaşım sistemi bozuldu" manşetini attığı haberde İstanbul'da ki atmosferin Leipzigli genç oyuncuları kötü etkilediğini ve stadyum ortamına alışana kadar maçın 2-0 olduğunu yazdı.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ GÜRÜLTÜSÜ WERNER'İ KAÇIRDI"

Beşiktaş'ın G Grubu rakibi Porto'nun ülkesi Portekiz basınıda Siyah Beyazlı takımın galibiyetine geniş yer ayırdı. Abola gazetesinin manşetten verdiği haberinde "Quaresma ve Talisca Beşiktaş için parladı" diye yazarken müthiş taraftar desteği ile Beşiktaş'ın Alman ekibine diz çöktürdüğünü belirtti.

RB Leipzigli yıldız Timo Werner'i de manşetine taşıyan Abola "Beşiktaş taraftarının gürültüsü Werner'i kaçırdı" diye yazdı.

Portekiz basınının önemli spor gazetelerinden Record ise "Beşiktaş galibiyet ile geri döndü" manşetini attığı haberde haftasonu derbide Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde etkilenmeden çıkıp galibiyet aldığını yazdı.

İspanya'nın Marca gazeteside Beşiktaş'ın Leipzig galibiyetini sayfalarına taşıdı. Marca "Beşiktaş'ın darbeleri Leipzig'i bitirdi" manşetini attı.