Almanlara göre Tolgay Arslan Stuttgart'a transfer olacak

■ ALMANLAR’IN ünlü futbol dergisi Kicker, Bundesliga ekiplerinden Stuttgart’ın Tolgay Arslan için devreye girdiğini iddia etti. Kırmızı-Beyazlılar, Almanya ve İtalya’dan pek çok kulübün talip olduğu yıldız orta saha oyuncusu için 10 milyon euronun üzerinde bir teklifle Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Oğuzhan ya da Tolgay’dan birini satma fikrine sıcak bakan yönetimin, rakamın tatmin edici bir seviyede olması halinde kararı Tolgay’a bırakacağı öğrenildi.

(Gunes)