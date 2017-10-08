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Almanya, Azerbeycan'ı 5-1 mağlup etti

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya, ilk yarısı 1-1 biten maçı 5-1 kazandı.

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2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Almanya evinde Azerbaycan'ı 5-1 mağlup etti.
 
Mücadelede Almanya adına golleri 8. ve 66. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Sandro Wagner, 64. dakikada kendi kalesine Badavi Guseynov ve 81. dakikada Emre Can kaydetti. Azerbaycan2ın deplasmandaki tek golünü 34. dakikada Ramil Sheydaev attı.
 
Almanya bu sonuçla gruptaki tüm maçlarını kazandı ve 30 puanla lider durumda bitirdi. Azerbaycan ise 10 puanda 5. sırada bitirdi.

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