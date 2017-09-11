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Almanya, Bayern Münih'i yıkan 14 yaşındaki Türk'ü konuşuyor!

Almanya Bundesliga'da Hoffenheim'ın Bayern Münih'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya 14 yaşındaki Türk Umut Tohumcu damgasını vurdu.

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Almanya'da gündem 14 yaşındaki Türk Umut Tohumcu oldu! Bundesliga'da Hoffenheim'ın Bayern Münih'i 2-0 yendiği karşılaşmada top toplayıcı olarak görev alan Umut, Hoffenheim'ın Bayern'i yenmesinde büyük pay sahibi oldu.
 
Taca çıkan topu hemen oyuna sokan ve Bayern savunmasının hazırlık yakalanmasını sağlayan Umut, maçtan sonra ilgi odağı oldu.
 
''HARİKA BİR DUYGU''
 
Genç Türk, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Kramaric'in topu istedğini farkettim. Ben de elimle hemen yolladım. Bu maç, top toplayıcı olarak görev aldığım ilk maçtı. Takıma yardımcı olmak harika bir duyguydu'' ifadelerini kullandı.
 
''ONUNLA TANIŞACAĞIM''
 
Golün asistini yapan Kramaric ise ''Umut'tan özür dilerim. Topu hızlı atması için bağırmıştım. Şimdi ise golümüze yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum'' dedi.
 
Bayern'i yıkan golleri kaydeden Mark Uth ise, Hoffenheim U14 takımında forma giyen Umut Tohumcu hakkında ''Umut ile tanışacağım ve formamı ona hediye edeceğim'' açıklamasını yaptı. Sporx

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