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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den Mesut Özil'e tehdit gibi sözler

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, İngiltere’nin Başkenti Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluştukları için tepki gören Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay Gündoğan ve Mesut Özil ile ilgili tehditkar bir açıklama yaptı.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Onların sözlerini ciddiye almam gerekirse, ki almamam için herhangi bir neden yok, o zaman ikisinin de Alman devletine bağlılıklarını dile getirip ortaya çıkan görüntüyü düzeltmeleri onlar için iyi olur” diye konuştu. Alman milli futbol takımı oyuncuları İlkay ve Özil’le köprü kurulması gerektiğini söyleyen Steinmeier “Çıkış yolu aranmasına yardımcı olunmalı” önerisi yaptı.

50 BİN TEPKİ MESAJI GELDİ 

Düşman imajı yaratılmasının günlük hayatta ayırım yapmayı kolaylaştırdığını ifade eden Steinmeier, iki yıldız ile görüştüğü için Facebook hesabına öfke dolu yorumlar gönderildiğini söyledi. Steinmeier, hesabına 50 bin dolayında mesaj gönderilip konunun tartışmaya dönüştürülmesinin sosyal medya için istisnai bir durum olduğunu ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı, Alman milli takım kampından önce iki futbolcuyla bir araya gelmişti. 

(Akşam)

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