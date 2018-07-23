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Almanya Futbol Federasyonu'ndan Mesut Özil açıklaması: Bunu kabul edemeyiz

Almanya Futbol Federasyonu, Milli Takım'ı bırakan Mesut Özil için açıklama yaptı.

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Yaptığı açıklamada ırkçılık nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e Almanya Futbol Federasyonu'ndan cevap geldi.

''BU SUÇLAMAYI KABUL EDEMEYİZ''

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ''Mesut Özil'in Milli Takım'ı bırakması nedeniyle üzüldük, kendisi bu takım için çok şey başarmış birisi. Ancak yaptığı ırkçılık suçlamalarını kabul etmemiz mümkün değil. Federasyon olarak yıllarca Almanya'da göçmenlerle beraber çalıştık.'' sözleri kullanıldı.

Öte yandan 29 yaşındaki Türk asıllı yıldızın Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı vermesinin ardından çok sayıda futbol adamı, Mesut Özil'in arkasında durdu.

(Sporx)

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