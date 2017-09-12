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Almanya, Hoffenheim'ın Bayern Münih'i 2-0 yendiği maçtaki top toplayıcı Umut Tohumcu'yu konuşuyor

Hoffenheim’ın Bayern Münih’i 2-0 yendiği maçın üstünden 3 gün geçti ama Almanya, top toplayıcı Umut’u konuşmaya devam ediyor. Hızlı hareket ederek ev sahibi ekibin öne geçmesine yardımcı olan minik Umut, teknik direktör ve futbolculardan büyük övgü aldı.

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Bundesliga’nın üçüncü haftasında Hoffenheim, sahasında konuk ettiği Bayern Münih’i 2-0 mağlup ederek ikinci sıraya oturdu. Lacivert-Beyazlılar’ın iki sayısı da Mark Uth’tan gelirken, ilk golün kahramanı top toplayıcı Umut Tohumcu idi. Hoffenheim’ın U-14 takımdan oynayan Umut, ev sahibi ekibin sol kanattan kullandığı taç atışında hızlı davrandı ve Bayern savunması toplarlanamadan topu Andrej Kramariç’e verdi. Hırvat futbolcu da meşin yuvarlağı Uth’a göndererek ilk golün hazırlayıcısı oldu.

‘Payı olduğu çok açık’

Maç sonrasında konuşan Umut, “Kramaric’in bana seslendiğini duydum ve topu hemen ona yoladım. Görev yaptığım ilk maçta takıma yardımcı olmak harika bir duygu. Umarım tekrarlarım” dedi. Hoffenheim Teknik Direktörü Julian Nagelsmann da Umut’u övdü.

Genç çalıştırıcı, “Top toplayıcıların iyi eğitiliyorlar. Onların oyunu hızlandırmasını istiyoruz. Golde payı olduğu çok açık” ifadelerini kullandı. Asisti yapan Kramariç ise, Umut’a teşekkür edip, pozisyon öncesinde kendisine bağırdığı için özür dileyeceğini söylerken, Mark Uth da maçta formasını genç futbolcu adayına hediye edeceğini belirtti.

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