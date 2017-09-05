Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Almanya İtalya'yı 61-55 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu dördüncü maçında Almanya, İtalya'yı 61-55 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İtalya, ilk periyotta rakibine 17-16 üstünlük sağlarken, devre 29-29 beraberlikle tamamlandı.     

İkinci yarıda etkili olan Almanya, 3. çeyreğini 43-38 önde bitirdiği karşılaşmayı 61-55 kazandı.     

Almanya, bu sonuçla 3. galibiyetine ulaşarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İtalya ise ikinci yenilgisini aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

Eren Bülbül için hazırlanan billboard nasıl kırıldı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köy ziyareti!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA