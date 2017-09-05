Almanya İtalya'yı 61-55 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu dördüncü maçında Almanya, İtalya'yı 61-55 yendi.
B Grubu maçlarına ev sahipliği yapan İsrail'in başkenti Tel Aviv'de oynanan karşılaşmanın ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. İtalya, ilk periyotta rakibine 17-16 üstünlük sağlarken, devre 29-29 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarıda etkili olan Almanya, 3. çeyreğini 43-38 önde bitirdiği karşılaşmayı 61-55 kazandı.
Almanya, bu sonuçla 3. galibiyetine ulaşarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İtalya ise ikinci yenilgisini aldı.
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