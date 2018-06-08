Almanya, Suudi Arabistan karşısında zorlansa da kazanmayı başardı
Hazırlık maçında Almanya, Dünya Kupası'na katılacak zayıf ekiplerden Suudi Arabistan ile karşılaştı. Karşılaşmanın 2. yarısında forma giyen İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Almanya, Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Leverkusen'de Bay Arena'da oynanan mücadeleyi Almanya 2-1'lik skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren goller, 8. dakikada Werner ve 43. dakikada kendi kalesine Hawsawi ile geldi. Suudi Arabistan'ın tek sayısını ise 84. dakikada Al Sahlawi'nin kaçırdığı penaltıyı tamamlayan Al Jassim kaydetti.
İLKAY GÜNDOĞAN ISLIKLANDI
Karşılaşmanın 57. dakikasında oyuna dahil olan Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, taraftarların tepkisine maruz kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Avusturya ile oynadıkları maçta da tepki gösteren İlkay Gündoğan, top ayağına her geldiğinde ıslıklandı. Öte yandan Joachim Löw, oyuna girdiği sırada tepki gösterilen İlkay için tribünlerden destek istedi.
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