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Almanya'nın en iyisi son 6 yılda beşinci kez Mesut Özil

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, oyların yüzde 54.5'ini alarak son 6 yılda 5. kez En İyi Alman Futbolcu seçildi.

  • Yeni Şafak
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Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, halkın oylarıyla Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.
 
Yıldız futbolcu bu ödülü son 6 sezonda 5. kez kazandı. Oyların yüzde 54.5'ini alan Mesut en yakın rakibi Toni Kroos'u (yüzde 34) geride bırakmayı başardı.
 
Mesut daha önce bu ödülü 2011, 2012, 2013 ve 2015'te kazanmıştı. 2014 yılında ise ödül Real Madrid'de forma giyen Toni Kross'a gitmişti.

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