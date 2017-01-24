Alpay Özalan'dan flaş Semih Şentürk açıklaması

Ligde yakaladıkları çıkışa değinen Alpay Özalan, "Ligde sadece -3 puan cezasıyla karşı karşıya kalmadık, geçen sezondan seyircisiz oynama 4 maç cezamız vardı, kendi sahamızda 8. hafta taraftarımızla buluştuk. Yeni stadımız açılıyor, eski stadımızda oynayacağız derken 2-3 haftada öyle geçti. Yani biz 12. haftadan itibaren kendi sahamızda ve kendi özümüz olan seyircimizle birlikte mücadele etmeye başladık. Şu anda maç başı ortalamam 2.05 bu şampiyonluk için yeterli bir puan. Biz göreve başlarken bize güvenenler oldu, güvenmeyenler oldu, bir risk olarak görenler oldu. İlk teknik direktörlük kariyerimizde bunların yaşanması çok normal. Gerçekten başkanımız inanarak güvenerek bu görevi verdi. Bizde şu ana kadar bunun laikiyle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle hedefim burada şampiyonluk yaşamak, bu takımı Süper Lig'e çıkartmak. Daha sonra bu takımı geçmişte olduğu gibi Avrupa'da oynatmak" dedi.

"ADALETLİ OLMAK ZORUNDAYIM"

Takımdan ayrılması gündeme gelen Semih Şentürk ile ilgili olarak ise Özalan, "Semih Şentürk bu ligde gol kralığının en büyük adaylarından birisi fakat ben takım içerisinde adaletli olmak zorundayım. Bugün o olur, yarın başkası olur performansa göre hareket ederim. Kesinlikle ayrılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu dedikodular 1-2 aydır basında yer alıyor. Semih Şentürk benim en inandığım, en güvendiğim oyunculardan birisi. Güçlü olduğu zamanlar takıma çok faydası oldu. Yalnız Malatyaspor maçındaki kırmızı karttan sonra 3 hafta bizden ayrı kaldı. O 3 haftalık bölümde biraz performans düşüklüğü oldu. Transfer döneminde kulübümüze teklifler oldu. Bu teklifler bizim açımızdan ve Semih açısından mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

"HASAN HÜSEYİN VE DORUKHAN'I KAZANDIRDIK"

"Genç oyuncu yetiştirmekte benim görevlerimden bir tanesi. Dorukan çok genç ve çalışkan bir oyuncu. Onun yanında Hasan Hüseyin var. İki aydır bu oyuncu forma giyiyor. Önce Hasan Hüseyin'i kazandırdık, şimdi Dorukan'ı kazandırdık. Düşündüğümüz birkaç isim daha var."

(Radyospor)