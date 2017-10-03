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Alper Potuk, büyük bir ihtimalle derbide oynayamayacak

Akhisar ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Alper Potuk PFDK'ya sevk edildi.

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Akhisar ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Alper Potuk PFDK'ya sevk edildi. Akhisar maçındaki ihracı tartışma konusu olan Alper Potuk ile ilgili raporu da ortaya çıktı.

Hakem Bülent Yıldırım'ın Alper'in rakibinin kaval kemiğine yönelik darbesinden dolayı ihraç ettiğini ve Akhisarsporlu oyuncunun bu nedenle tedavi gördüğüne raporunda yer verdi.

Şiddetli hareketten PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu minimum 2 maç ceza tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak kurulun geçmişte darbeye rastlanmayan bazı olaylarda şiddetli hareketi bir maç men olarak cezalandırdığı öğrenildi.

(Sporx)

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