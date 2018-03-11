Alper Potuk, Galatasaray derbisini kazanmaları halinde iddialı duruma geleceklerini söyledi

Fenerbahçeli Alper Potuk, Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Alper Potuk, "Artık ligin sonlarına doğru final haftalarına geldik. Kazanmak zorunda olduğumuz maçtı, iyi oyun, kötü oyun değil kazanmalıydık. İki haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Galatasaray derbisini kazanırsak iddialı duruma geleceğiz. Kayıpsız döndük mutluyuz." dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında görüşlerini dile getiren Alper Potuk, "Derbilerde özellikle içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümü var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarların maça geleceğine eminiz. Hem biz hem de camiamız için önemli bir maç olacak." diye konuştu.

(Sporx)