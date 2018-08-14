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Alper Potuk: Hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik

Fenerbahçe'de Benfica karşısında golü bulan isim olan Alper Potuk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hep yanımıza oldular. Maç bitti, yarım saat geçti hala desteklerini sürdürdüler. Oradaki maçta yemememiz gereken bir gol yedik. Bugün, İlk devre güzel savunma yaptık. Hiç pozisyon yokken çok basit bir gol yedik. Öncesinde Ayew'in bir kafa pozisyonu vardı. Gol olsaydı işler daha değişik olabilirdi. Sağlık olsun, önümüzde uzun bir yol var. Taraftarımızla birlikte güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum.

Sezon başındayız ve takım yavaş yavaş oturacaktır. Takım hakkındaki karar hocanın takdiridir. O bize nerede görev verirse orada elimizden geleni yapacağız.

Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları:

"Tecrübe olarak Benfica bize karşı biraz daha üstün. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve genelde gruptan çıkan bir takım. Bu tür maçları oynamasını bilen bir takım."

"Biz de Türkiye'nin en büyük camialarından biriyiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli olmasak da, büyük bir camiayız. Deplasmanda 1-0 yenildik ama inandık. Kadıköy'de turu geçeceğimize inanıyoruz. Olmadı maalesef."

"Biz de Türkiye'nin en büyük camialarından biriyiz. Şampiyonlar Ligi'nde çok tecrübeli olmasak da, büyük bir camiayız. Deplasmanda 1-0 yenildik ama inandık. Kadıköy'de turu geçeceğimize inanıyoruz. Olmadı maalesef."

"İnşallah 2-3 hafta sonra aramıza katılacak yeni arkadaşlarla iyi bir sezon geçirmek istiyoruz."

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