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Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Beşiktaş'ın radarına girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da forma giyen genç ön libero Atakan Çankaya, Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan, bu sezon da liderlik kovalayan Beşiktaş'ın radarına girdi.

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İzmir ekibinde geçen sezon kısa bir dönem görev yapan Teknik Direktör Ümit Turmuş'un, "Beyaz Atiba" benzetmesi yaparak A takıma kazandırdığı 19 yaşındaki futbolcu için menajerlerin nabız yokladığı öğrenildi.

Altay yönetimi sezon başında 1.5 milyon TL olarak açıklanan Atakan Çankaya'ın bonservis ücretini iyi performansının ardından son dönemde 4 milyon TL'ye çıkardı. Orta sahadaki hırslı ve mücadeleci futboluyla dikkat genç oyuncu, Ümit Milli Takım'da da forma giyiyor. Bu sezon 21 maçta 1 gol kaydeden Atakan'ın Altay'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(DHA)

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