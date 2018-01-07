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Altay'da İbrahim Akın şoku

Altay'da sakatlar kervanına son eklenen isim İbrahim Akın oldu.

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluk yarışı vermeye hazırlanan Altay'da sakatlar kervanına İbrahim Akın da katıldı.
 
Antalya kampını yoğun antrenman temposunda geçiren siyah-beyazlılarda sağ üst adalesinden sakatlanan tecrübeli futbolcunun çekilen MR'ında ödem tespit edildi. Kastamonuspor 1966 ile oynanan hazırlık maçında forma giyemeyen usta krampon tedavisi için kamptan ayrılarak İzmir'e dönecek. Altay'da hafta içinde sağ bek Necdet'in ayak serçe parmağında çatlak meydana gelmesinin ardından İbrahim'in de sakatlanması keyifleri kaçırdı.
 
İbrahim sezonun ilk yarısında da adale sakatlığı yaşadı. İzmir ekibinde ilk yarıda dizinden operasyon geçiren forvet Murat Uluç da henüz takım çalışmalara katılamıyor.

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