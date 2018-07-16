'Altın Kız' Ayşe Begüm Onbaşı'ndan 2 altın madalya daha

Kısa kariyerinde şimdiden 110 madalya kazanan Red Bull sporcusu Onbaşı, bu kez Bursa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda tek kızlarda birinci oldu. Takım olarak da altın madalyayı kazanmayı başaran genç sporcu, “Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

Türkiye’nin gelecek vaad eden sporcuları arasında yer alan ve alanında ülkenin zirvesinde bulunan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

2017’de İtalya’nın Ancona şehrinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ve 2016’da Güney Kore’de elde ettiği Dünya Şampiyonluğu’nun ardından kalitesini ispatlayan Ayşe Begüm Onbaşı, bu kez de Türkiye’de rakiplerine şans tanımadı. Bursa’da gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda rüzgar gibi esen Ayşe Begüm, iki altın madalya birden elde etti. Önce tek kadınlarda birinci olan genç sporcu, sonra da takımıyla altın madalya kazandı.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde cimnastiğe yöneldi. Sporcu bir aileden gelen Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir cimnastikçiye dönüştü. Spor kariyerinin yanı sıra Akhisar Anadolu Lisesi’nde öğrenimini sürdüren genç cimnastikçi, 11 yaşından bu yana milli formayı taşıyor.