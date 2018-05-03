Altın madalya kazanan Yasemin Adar, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar, altın madalya kazandı.

Kaspiysk kentindeki organizasyonun 4. gününde milli güreşçi, finalde olimpiyat üçüncüsü Rus sporcu Ekaterina Bukina ile karşı karşıya geldi.

Üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Müsabakayı 8-2 kazanan Yasemin, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da, geçen yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa şampiyonalarında birincilik kürsüsüne çıkmıştı.

Organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilki daha gerçekleştirmişti.

Yasemin Adar, Dağıstan'da çeyrek finalde Estonyalı Epp Mae'yi sayı tuşuyla, yarı finalde de Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Milli güreşçi, Marzaliuk'u geçen yıl Fransa'da finalde mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

Yasemin'in birincilik kürsüsüne çıktığı kadınlar 76 kiloda, bronz madalyalar ise Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ve Azerbaycanlı Sabira Aliyeva'ya gitti.