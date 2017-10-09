'Altın Top' adayları belli oldu! Listede sürpriz isimler var

France Football Dergisi'nden yapılan açıklamada, "Altın Top" ödülü için 30 aday futbolcunun belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, daha önce bu ödülü 5 kez elde eden Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 4 kez kazanan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon başında rekor bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı Neymar, adaylar arasında yer aldı.

2017 "Altın Top" ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portekiz)

Lionel Messi (Barcelona/Arjantin)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brezilya)

Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan)

Paulo Dybala (Juventus/Arjantin)

Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Luis Suarez (Barcelona/Uruguay)

Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya)

Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)

Philippe Coutinho (Liverpool/Brezilya)

Dries Mertens (Napoli/Belçika)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belçika)

Robert Lewandowski (Bayern Münih/Polonya)

David De Gea (Manchester United/İspanya)

Harry Kane (Tottenham/İngiltere)

Edin Dzeko (Roma/Bosna Hersek)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Fransa)