'Altın Top' adayları belli oldu! Listede sürpriz isimler var
Dünyada yılın en iyi futbolcusunun belirlendiği 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.
France Football Dergisi'nden yapılan açıklamada, "Altın Top" ödülü için 30 aday futbolcunun belirlendiği kaydedildi.
Buna göre, daha önce bu ödülü 5 kez elde eden Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 4 kez kazanan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon başında rekor bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı Neymar, adaylar arasında yer aldı.
2017 "Altın Top" ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:
Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portekiz)
Lionel Messi (Barcelona/Arjantin)
Neymar (Paris Saint-Germain/Brezilya)
Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan)
Paulo Dybala (Juventus/Arjantin)
Marcelo (Real Madrid/Brezilya)
N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)
Luis Suarez (Barcelona/Uruguay)
Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya)
Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)
Philippe Coutinho (Liverpool/Brezilya)
Dries Mertens (Napoli/Belçika)
Kevin De Bruyne (Manchester City/Belçika)
Robert Lewandowski (Bayern Münih/Polonya)
David De Gea (Manchester United/İspanya)
Harry Kane (Tottenham/İngiltere)
Edin Dzeko (Roma/Bosna Hersek)
Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Fransa)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.