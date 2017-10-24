Altınordu - Kars 36 Spor: 0-1

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Bölgesel Amatör Ligi ekibi Kars 36 Spor, adını 5. tura yazdırdı. Altınordu'yu Türkiye Kupası'ndan eleyen BAL ekibi Kars 36 Spor, bir önceki turda da Balıkesirspor'u saf dışı bırakmıştı.

1.dakikada sağdan Kars ceza sahasına giren Caner'in vuruşunda top uzak direkten döndü. Kaleci Aykut dönen topa sahip oldu.

27. dakikada Erdoğan'ın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fatih'in vuruşunda kaleci Aykut meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada Altınordu atağında Caner ceza alanına doldurdu. Fatih'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

57. dakikada konuk ekipten Şükrü Can uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

66. dakikada Erdoğan'ın taçtan pasında sağdan ceza sahasına giren Fatih sert vurdu, top uzak direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Altınordulu Murat'ın yerden vuruşunda kaleci topa sahip oldu.

90. dakikada Berk'in defansın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Caner müsait durumda kötü vurdu.

90+5. dakikada sağdan Bulut'un kullandığı kornerde Altınordu ceza sahası karıştı. Arka direkte topu kontrol eden Sabahattin sert bir vuruşla fileleri sarstı.

Hakem Çağdaş Altay bu golün ardından santra yaptırmadı. Kars 36 Spor müsabakayı 1-0 kazanarak 5'inci tura yükseldi ve galibiyeti taraftarıyla paylaştı.