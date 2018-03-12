Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor ile Altınordu'nun mücadelesinde 6 gol çıktı kazanan konuk ekip Altınordu oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 27. hafta maçında Eskişehirspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konuk ekip Altınordu oldu.
Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 3. dakikada (penaltı) Kerim Avcı, 55. dakikada Barış Alıcı, 81. dakikada Deniz Vural ve 90. dakikada Ali Mert Aydın kaydetti. Eskişehirspor'un golleri 31 ve 63. dakikada Semih Şentürk'ten geldi.
Ev sahibi Eskişehirspor'da Bruno Mezenga, 6. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu galibiyetin ardından Altınordu puanını 45'e yükseltirken, Eskişehirspor 31 puanda kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de gelecek hafta Eskişehirspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Altınordu, Denizlispor'u ağırlayacak.
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