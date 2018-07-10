Altınordu, Fenerbahçe'nin transferlerini açıkladı

Fenerbahçe, ilk iki transferini yaptı, Berke Özer ve Barış Alıcı'yı transfer etti! Altınordu Kulübü, Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı ve iki futbolcuya veda etti. Altınordu'nun ardından Fenerbahçe de iki transferi resmen duyurdu.

Altınordu Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin fotoğrafı bulunurken, "Evlatlarımız Berke Özer ve Barış Alıcı'nın Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun" notu düşüldü.