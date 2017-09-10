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Altınordu futboluyla umut verdi

TFF 1'inci Lig'de 2-1'lik Balıkesirspor deplasman mağlubiyetinin ardından cumartesi günü de evinde lider Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek 4 puanda kalan Altınordu, üst üste 2 mağlubiyet almasına rağmen futboluyla umut verdi.

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TFF 1'inci Lig'de 2-1'lik Balıkesirspor deplasman mağlubiyetinin ardından  cumartesi günü de evinde lider Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek 4 puanda kalan Altınordu, üst üste 2 mağlubiyet almasına rağmen futboluyla umut verdi.
 
Süper Lig'den düşen kadrosunu koruyan, ligin en yüksek bütçeli takımlarından biri olan Çaykur Rizespor karşısında gençlerden oluşan kadrosuyla mücadele eden Altınordu, yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynamasına ve 4-1 geriye düşmesine rağmen son ana kadar rakibini kovaladı. Son 5 dakikada yeni transferleri Kerim Avcı ve Mirkan'la gelen 2 gol, Altınordu'nun puan almasına yetmedi.
 
İlk yarıda 4-5 net pozisyon harcadıklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Erdoğan'ın kırmızı kart görmesinden sonra oyun dengelerinin bozulduğunu belirtirken şuları söyledi:
 
"Eksik kalmamıza rağmen geri adım atmadık. 6 yıldır ilk kez hakemi eleştiriyorum, Abdulkadir Bitigen, maçın önüne geçti. Vakit geçiren rakip oyuncuları uyarmadı bile. Kaybettik ama aynı zamanda çok şey kazandık. Bu takım tekrar çıkışa geçecek. Seri galibiyetler alacağız."
 
Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman ise rakibini tebrik etti, "Altınordu biraz deneyimli olsa, lige damgasını vurur" yorumu yaptı.

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