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Altınordu Gaziantep Büyükşehir Belediye'ye acımadı!

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu, düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

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TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu,  pazartesi mesaisinde düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı.
 
Altınordu'da devre arasında Gaziantep temsilcisinden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Okan, ilk yarıda attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı.
 
Bu sonuçla 36 puana ulaşan Altınordu Play Off için küçük de olsa bir ışık yakarken, 24 puanda kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ateş çemberinden çıkamadı.

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