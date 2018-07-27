Altınordu ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu ile oynadığı özel maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Yedek ağırlıklı kadroyla mücadele eden Fenerbahçe ilk yarıda gol bulamazken, perde 63'üncü dakikada açıldı. Murat’ın kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler 73’te Muhammet’in frikik golüne engel olamadı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Fenerbahçe bu sezon oynadığı 5 hazırlık maçında 3 beraberlik, 1 galibiyet ve mağlubiyet elde etti.

11'inci dakikada Mehmet Ekici’nin sol çaprazdan kullandığı frikikte Altınordu kalecisi Erce topu tokatladı.

14'üncü dakikada Josef’in arapasında Samed ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top kaleci Erce’de kaldı.

29'uncu dakikada Mehmet Ekici’nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

36'ncı dakikada Atakan’ın pasında Anıl ceza sahası dışından kaleyi gördü. Anıl’ın şutunda iyi yer tutan kaleci Kameni meşin yuvarlağa hakim oldu.

57'nci dakikada Ahmethan’la girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan Ali Mert sedye ile hastaneye kaldırıldı. Ali Mert’in sol ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.

63'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Samed’in şutunda direkten dönen top Murat’a çarpıp filelere gitti: 0-1

73'üncü dakikada Muhammet’in kullandığı frikikte top ağlarla buluştu: 1-1

80'inci dakikada Ozan’ın pasına hareketlenen Ahmethan’ın şutu kaleci Erce’den döndü. Ahmethan bu kez kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

ALTINORDU 1-1 FENERBAHÇE | MAÇ SONUCU

Goller: Dk. 63 Mehmet Murat Uçar (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 73 Muhammed Mert (Altınordu)

İLK 11’LER

Altınordu: Erce Kardeşler, Mehmet Murat Uçar, Recep Yemişçi, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Anıl Koç, Hüseyin Atakan Üner, Kemal Rüzgar

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Nabil Dirar, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Uygar Mert Zeybek, Ozan Tufan, Josef de Souza, Mehmet Ekici, Muhammed Samed Karakoç, Mahsun Çapkan, Ahmethan Köse