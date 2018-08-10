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Altınordu Serdar Deliktaş'a imza attırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gazişehir FK’dan santrfor Serdar Deliktaş’ı renklerine bağladı.

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Yeni sezon öncesi forvet bölgesini Kemal Rüzgar ve Sefa Yılmaz ile güçlendiren Altınordu, Gazişehir Gaziantep FK’dan Serdar Deliktaş’ı da kadrosuna kattı. Futbola Kahramanmaraşspor’da başlayan, sırasıyla GASKİSPOR, Gazişehir Gaziantep FK, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor formaları giydikten sonra yine Gazişehir’e dönen 32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde tam 302 maça çıktı. Süper Lig’de 40, 1. Lig’de 191, 2. Lig’de 81 kez yeşil çime ayak basan Serdar Deliktaş, 76 gol attı. 

Altınordu ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, kırmızı-lacivertli kulübün çok farklı bir misyona sahip olduğunu belirterek, “Bir yandan yarışmacı kimliği ile şampiyonluğa oynarken, diğer yandan her sezon futbola yepyeni yıldızlar kazandırmak örnek alınması gereken bir model. Her oyuncunun kariyer gelişimine önemli katkılar sağlayan Altınordu’nun 50 yıla yakın aradan sonra yeniden Süper Lig’e dönme planları yapan kadrosunda olduğum için çok mutluyum” dedi.

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