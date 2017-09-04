Altınordu U16, Elite Neon Cup'ta şampiyon oldu

Altınordu U16 Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenen Elite Neon Cup'ta şampiyon oldu.

Grup serisinde FC Cukaricki ve FC Brodarac'ı 3-1, ACS Jnuiorul'u 1-0 yenen, yarı finalde Ljubliana'yı penaltılarla 9-8 mağlup eden kırmızı lacivertli gençler, finalde ise yine ACS Juniorul ile eşleşti. Rakibini Tayfun Tatlı'nın tek golüyle geçen Altınordu, Elite Neon Cup'ta 16 yaş kategorisinde şampiyonluğa ulaşıp kupayı kazandı.

Altınordulu Emir Bayram turnuvada en iyi kaleci ödülünü alırken, Salih Kavrazlı da en değerli futbolcu seçildi. Diğer yandan grup serisinde FC Cukaricki'yi ve ACS Juniorul'u 2-0 FK Vozdovac'ı 3-0 yenen U14 takımı, yarı finalde FC Rad ile kozlarını paylaştı. 3 topu direkten dönen Altınordulu gençler bu maçı penaltılarla 4-2 kaybetti.

Altınordu, son olarak Partizan FC'ye de 2-0 yenilerek Elite Neon Cup'ı 14 yaş kategorisinde 4'üncü tamamladı.