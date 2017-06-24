Alvaro Arbeloa Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kalacağını açıkladı

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de kalacak mı? Portekizli yıldızın Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan İspanyol oyuncu Alvaro Arbeloa, Marca gazetesine verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'ta oynayan Arbeloa, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de kalacağını söyledi.

Arbeloa, ''Ronaldo, Real Madrid'de kalacaktır çünkü o akıllı bir adam. Ve Real Madrid'e ihtiyacı olduğunu biliyor. Büyük ihtimalle 5. kez Ballon d'Or ödülünü kazanacak. Dünyanın en iyi takımıyla bir kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu'' sözlerini kullandı. (Sporx)