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Alvaro Negredo ameliyat oldu

Başakşehir maçında sakatlanan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo ameliyat oldu. Tecrübeli forvetin 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayacağı açıklandı.

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Medipol Başakşehir maçında elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen Negredo, ameliyat oldu.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde acil ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir."

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