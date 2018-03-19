Alvaro Negredo ameliyat oldu
Başakşehir maçında sakatlanan Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo ameliyat oldu. Tecrübeli forvetin 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayacağı açıklandı.
Medipol Başakşehir maçında elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edilen Negredo, ameliyat oldu.
Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde acil ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir."
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