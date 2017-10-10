Alvaro Negredo: Artık gollerimi atmaya başlayacağım

Beşiktaş’ın İspanya La Liga ekibi Valencia’dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Siyah-Beyazlılar’daki günleri ve gelecek planlarıyla ilgili olarak Fanatik’e açıklamalarda bulundu. İmza töreninde 35 gol hedefi koyan ancak henüz rakip fileleri havalandıramayan İspanyol futbolcu, şanssızlığını yakın sürede kıracağını söyledi. İlk olarak transferiyle ilgili olarak konuşan yıldız futbolcu, “Transfer döneminde beni isteyen birçok kulüp vardı. Menajerimden Beşiktaş ile anlaşmasını istedim. O da anlaştı ve geldim. Elbette taraftarın da büyük payı vardı. Beşiktaş, liginde 2 yıl üst üste şampiyon olmuş. Kadrosunda kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi var. Bunların hepsi cezbedici” dedi. İşte tecrübeli futbolcunun diğer açıklamaları;

‘Hocam çalışmamdan memnun’

“Mario Gomez ve ben farklı santraforlarız. Karşılaştırmak bence doğru değil. Bana, ‘35 gol atar mısın’ diye sordular, ben de elbette atarım dedim. İspanya’da buna benzer bir söz ver. Peşin verilen bir şeyin altına imza atarım demek gibi. Forvet oyuncusunun şanssızlığı ne kadar iyi oynarsa oynasın herkes attığı gollere bakar. Artık gollerimi atmaya başlayacağım. Bunun için daha fazla süre almam gerekiyor. Hocam çalışmamdan memnun. Burada elbette önemli olan benim gol atmam değil takımımın kazanması.”

‘Derbide hakkımız yendi’

“Türk hakemlerini tanımıyorum. Fenerbahçe derbisinin üstünde medya çok durduğu için tüm detaylar konuşuldu. Biz o maçta hakem hatalarının kurbanı olduk, hakkımız yendi. Attığım gol sayılmadı, penaltımız verilmedi. Ancak sadece hakem üstünden gidip tartışmak doğru değil. Çünkü böyle hiçbir yere varamayız. Hakemlerin işleri zor, kolay iş değil. La Liga ve Süper Lig çok farklı ligler. Burada çok daha tempolu geçiyor maçlar. İspanya’da daha durarak oynanıyor. İstanbul’da bu yoğun maç temposunda sakin bir yaşam sürmek gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ağır maç tempoları sonrası böyle bir hayat sürerek denge kurmam gerektiğini biliyorum.”

‘Şampiyonlar Ligi’nde her şey bizim elimizde’

“Şampiyonlar Ligi’ne çok iyi bir başlangıç yaptık. 2 maçta 2 galibiyet almak çok önemli. Monaco ile yapacağımız iki maçı da kazanırsak gruptan çıkarız. Bu iki maçı da kazanabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Her şey bizim elimizde. Grup lideri olarak çıkma şansımız çok yüksek.”

‘100 bin kişiden bile böyle ses duymadım’

“Vodafone Park’taki Leipzig maçı sırasında kulübedeydim. Oyunun başlaması sonrasında Leipzig’li oyuncu dikkatimi çekti. Kulaklarını tutuyordu. O anda neredeyse bir metreden yanımdakini duyamıyordum. Doping kontrolünde aynı oyuncu ile birlikteydim. Benimle yaşadığı hisleri paylaştı. Daha iyi anladık. İspanya’da 100 bin kişi önünde oynadığım maçta böyle kulakları sağır edercesine ses duymadım.”

‘Cenk çok çalışkan bir oyuncu’

“Cenk Tosun ile aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Oldukça başarılı ve çalışkan. Hırslı ve gol bölgesinde de çok etkili. Son vuruşları da çok iyi. Diğer takımlar da kadrolarını güçlendirdi. Ama önemli olan ligin sonu. Şimdi konuşmak sağlıklı olmaz. Elimizden geleni yapıp başarılı olmaya çalışacağız.”

‘Galatasaray güçlendi ama...’

“Galatasaray kadro olarak güçlendi. Süper Lig’e de iyi başladı. Ama son 2 şampiyonluğu Beşiktaş kazandı. Şampiyonluk için elbette favori biziz. Bunun daha da üstüne koymak için kesinlikle bu yıl da şampiyon olmamız gerekiyor ve olacağız. Buna sonuna kadar inanıyorum.”

‘Kartal, La Liga’da oynasa...’

“Beşiktaş La Liga’da olsayda bu hali ile zirveye oynardı. Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid genelde ilk üçteler. Valencia, Athletic Bilbao, Sevilla gibi takımlar da bu 3 takımı zorluyor. Beşiktaş, La Liga’da olsa öndeki üçlüyü zorlayan bu ekiplerden biri olurdu.”

‘Daniel Guiza ve Soldado...’

“Daniel Guiza ve Roberto Soldado için yorum yapmam doğru değil. Kadro olarak çok güçlü bir takımdayım. Gol atmamam zaten anlamsız olur. İyi niyetle çalışıyorum. Teknik ekip ve arkadaşlarım ile uyum içindeyim. İlk golümü attıktan sona devamı da kesinlikle gelecektir.”

‘Barcelona ligden çıkarsa...’

“Katalonya konusunu ben de takip ediyorum ancak politik konulara girmek bana düşmez. Barcelona, La Liga’dan çıkarılırsa, bundan herkes etkilenir. En doğru kararı ilgili kişi ve kurumlar verecektir.”