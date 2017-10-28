Alvaro Negredo: Gol attığım için çok mutluyum
Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Negredo, Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası konuştu. İşte Alvaro Negredo'nun açıklamaları...
Beşiktaş'a Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü atan Alvaro Negredo, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Alvaro Negredo attığı gol ve galibiyetle ilgili olarak "Ligin başından beri gol atamıyordum. Takım arkadaşlarıma, aileme destekleri için teşekkür ederim. Gol de işe yaradı ve galibiyeti getirdi." dedi.
Ayrıca Negredo uzun zamandır gol atamamasının kendisini korkutmadığını söylerken "Forvetlerin üzerinde her zaman baskı vardır. Bu bende korku yaratmadı. Bu baskıya alışığım, sorun değil." ifadelerini kullandı.
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