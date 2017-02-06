Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Amatör maçta arbede

Antalya Süper Amatör Lig'de Manavgat Belediyespor’un, Kestelspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında sahaya inen taraftarları güvenlik güçleri havaya ateş açarak durdurdu.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Antalya Süper Amatör Lig Doğu Grubu'nda Manavgat Belediyespor-Kestelspor maçının ardından sahaya inen taraftarları güvenlik güçleri havaya ateş ederek durdurdu. 

Antalya Süper Amatör Lig Doğu Grubu'nda Manavgat Belediyespor ile Kestelspor, BAL'a yükselecek takımın belirleneceği Play-off’un ilk maçında karşı karşıya geldi. Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan ve Manavgatlı sporseverlerin yanı sıra çok sayıda Kestelspor taraftarının da izlediği karşılaşmada zaman zaman taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Kestelspor 11. dakikada Mehmet Can Katipoğlu’nun golüyle 1-0 öne geçerken 55. dakikada Engin Ulutaş’ın penaltı golüyle beraberliği sağlayan Manavgat Belediyespor, kaptan Adil’in 64. dakikadaki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.  

 

 

 

Karşılaşmanın 72. dakikasında Kestelspor takımından Uğur hakeme itiraz edince 2. sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılırken, oyundan çıkışı sırasında Manavgat tribünlerine yaptığı hareket nedeniyle bazı Manavgat taraftarları tribünden inerek saldırmak istese de güvenlik güçleri Manavgat taraftarının sahaya inmesine engel oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle bazı Manavgat Belediyespor taraftarları tribünden sahaya inerek futbolcuların sevincine eşlik etti. Bu sırada Kestelspor taraftarları da sahaya inmek istedi. Kısa süreli yaşanan gerginliği jandarma ekipleri taraftarların arasında havaya ateş açarak önledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Babam gibi kahraman olacağım'

'Babam gibi kahraman olacağım'

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Günümüzün en uzun tahtta kalan hükümdarı

Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

Paha biçilmez tavuk türü ayam cemani

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA