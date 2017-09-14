American Express İstanbul Challenger turnuvasında Marsel İlhan çeyrek finale yükseldi!
American Express İstanbul Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nın ana tablo üçüncü gün maçları tamamlanırken, teklerde Marsel İlhan çeyrek finalist, çiftlerde ise Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi yarı finalist oldu.
American Express İstanbul Challenger Erkekler Tenis Turnuvası'nın ana tablo üçüncü gün maçları tamamlanırken, teklerde Marsel İlhan çeyrek finalist, çiftlerde ise Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi yarı finalist oldu.
TED Spor Kulubü kortlarında 69.'su düzenlenen 75 bin dolar para ödüllü turnuvanın tekler ikinci turunda Rus rakibi Shalva Dzhanashia'yı 6-2 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Marsel İlhan, adını çeyrek finale yazdırdı.
Marsel İlhan, teklerde Altuğ Çelikbilek'in ardından çeyrek finale çıkan ikinci Türk sporcu olmayı başardı. Milli sporcu, çeyrek finalde turnuvanın 1 numaralı seri başı ve son şampiyonu Tunuslu Malek Jaziri ile karşılaşacak.
Turnuvanın çiftler kategorisinde Anıl Yüksel-Sarp Ağabigün ikilisi, yine Türkiye'den Altuğ Çelikbilek-Mert Naci Türker ekibini 6-3 tamamlanan iki setin ardından eleyerek yarı finale yükseldi.
Çiftlerde Tuna Altuna-Cem İlkel ekibi ise Jonathan Eysseric (Fransa)-Andre Begemann (Almanya) ikilisine 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
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