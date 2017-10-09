Amerikalı basketbolcular Türkiye'ye girememe tehlikesiyle karşı karşıya

Bu durumda gerek Euroleague, gerekse FIBA vize verilmemesi nedeniyle büyük olasılıkla maçların oynanmamasına ve takvim yeterince sıkışık olduğu için erteleme yerine hükmen yenilgi kararı verecek.

Halen liglerimizde oynayan oyunculardan oturma izni almış olanların ülkeye giriş çıkışında sorun olmayacak ancak henüz gelmemiş Amerikalı oyuncular (örneğin WNBA'de final oynayan Jantel Lavender ve Chelsea Gray) daha önce vize almamışlarsa Türkiye'ye gelemeyecek.

Yabancı oyuncu değiştirmeyi planlayan takımlarımız Avrupalı oyuncuları tercih edecek.

TBF yetkilileri vizelerin konsolosluklardan alınabileceği ancak sınır kapılarından verilmeyeceği bilgisini paylaşıyor.

(Basketfaul)