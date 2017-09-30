Amerika'nın önde gelen spor dergisi, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısını vitrine taşıdı

ABD’nin en önde gelen spor dergilerinden olan ve milyonlarca okuyucusu bulunan Sports Illustrated, Beşiktaş ile ilgili özel bir habere imza attı. Siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’nde üst üste aldığı galibiyetlere dikkat çeken ünlü yayın organı, “Usta oyuncuların takımı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ciddiye alınmalı” başlığıyla Kartal’ı okuyucularına anlattı.

Deplasmanda Porto’yu 3-1 yenerek başlayan serüvenin, RB Leipzig karşısındaki galibiyetle sürdüğüne dikkat çekilip, Monaco karşısında bu serinin devam ettirilmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı ve “Beşiktaş’ın gerçekleştirdiği müthiş başlangıçla ilgili ilgi çekici olan, parlak günleri geride kalmış görünen futbolcularla oluşturulan ekibin bu başarıyı yakalamış olması” yorumu yapıldı.

Babel’e övgüler

Sports Illustrated’daki Beşiktaş analizinde özetle şu ifadeler yer aldı: “Hem ligde hem Avrupa’da Ryan Babel, bu gösterinin yıldızı oldu. bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösterilen ancak sonrasında yolunu kaybeden eski Liverpoollu futbolcu, Anfield’dan ayrıldıktan altı yıl sonra 30 yaşında, beş gol atarak başladığı sezonda Beşiktaş formasıyla yeniden gençleşmiş görünüyor. Görmüş, geçirmişliği olan ve şimdi siyah-beyazlı formayla yeniden parlayan oyuncular konusunda Babel tek başına değil. Barcelona’dan gelen Adriano, eski Real Madridli Pepe, 33 yaşındaki Quaresma, Kanadalı veteran futbolcu Atiba da hâlâ güçlü ve tecrübesini sahaya yansıtan isimler arasında. Medel, Negredo gibi isimleri de bu listeye eklemek gerek.”

Gençlere özel ilgi

Sports Illustrated, Beşiktaş’ta yetenekli gençlerin forma giydiğine de vurgu yaptı. Analizde, “Beşiktaş için çalışanlar yalnızca yaşlı veteranlar değil. Tecrübelilerin yanında bir kaç heyecan verici genç oyuncu da dikkat çekiyor. Arsenal kökenli Oğuzhan Özyakup, kaptanlık pazubandı da taktığı Beşiktaş’ta performansının zirvesine çıktı. İsmi İngiliz ekipleriyle geçen Brezilyalı Anderson Talisca da bu kategoride yer alıyor. Usta oyuncuların takımı Beşiktaş mevcut oyunuyla fırsatını bulduğunda çok can yakabileceğine inanmamızı sağladı” ifadelerine yer verildi.

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