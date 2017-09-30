Amiens - Lille maçında tirbün çöktü çok sayıda yaralı var
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Amiens-Lille maçının 17. dakikasında güvenlik bariyerinin yıkılması sonucu oluşan kazada yaralılar var
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Amiens, Lille'i ağırladı. Konuk ekibin 15. dakikada attığı gol sonrası deplasman tribünün bulunduğu kısımda güvenlik bariyeri yıkıldı. Kaza sonrasında birçok Lille taraftarı yaralanırken maç yarıda kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.