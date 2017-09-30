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Amiens - Lille maçında tirbün çöktü çok sayıda yaralı var

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Amiens-Lille maçının 17. dakikasında güvenlik bariyerinin yıkılması sonucu oluşan kazada yaralılar var

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Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Amiens, Lille'i ağırladı. Konuk ekibin 15. dakikada attığı gol sonrası deplasman tribünün bulunduğu kısımda güvenlik bariyeri yıkıldı. Kaza sonrasında birçok Lille taraftarı yaralanırken maç yarıda kaldı.

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