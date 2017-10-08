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Ampute Milli Takımımız finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 2-0 yenerek finale yükseldi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Polonya'yı 2-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın yarı finalinde Polonya ile karşılaştı.
 
Müsabakaya iyi başlayan milli takım, 2. dakikada Rahmi Özcan'ın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Uzun süre skor üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlı ekip, mücadelenin 50+1. dakikasında Serkan Dereli'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Türkiye, adını finale yazdırdı.
 
Türkiye, yarı finalde İspanya'yı 3-0 yenen İngiltere ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
 
Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi. Özbek, maçtan sonra sahaya inerek teknik heyet ve futbolcuları galibiyetten dolayı kutladı.

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