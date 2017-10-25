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Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları yarın başlayacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları yarın Ankara'da başlayacak.

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Turnuvaya, geride kalan sezonda Süper Lig'de ilk 4 sırayı alan takımlar ile 1. Lig 1. ve 2. gruplarında da ilk 2 sırayı alan 4 takım katılacak.
 
Kupa müsabakalarında Süper Lig'den Osmanlıspor Engelliler Spor Kulübü, Yeditepe Engelliler Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü ve TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile 1. Lig  1. Grup'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Denizli Engelliler Spor Kulübü, 1. Lig 2. Grup'tan Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü ve Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü takımları yer alacak.

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