Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi
Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi.
Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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