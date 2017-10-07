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Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi

Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi.

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Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı 2-1 mağlup eden Türkiye Ampute Milli Takımımız yarı finale yükseldi.
 
DETAYLAR BİRAZDAN...

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