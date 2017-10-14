Ampute Milli Takımı'na, Gaziantep'te 30'ar Cumhuriyet altını

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı Avrupa Kupası ile beraber, Gaziantep'e geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği takıma Şahinbey Belediyesi tarafından 30'ar adet Cumhuriyet altını hediye edildi.

Avrupa Kupası Final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Kupasını kazanan Ampute Milli Takımı özel uçakla Gaziantep'e geldi. Havalimanında vatandaş topluluğunun karşıladığı milli takım oyuncuları ve antrenörler üstü açık otobüsle şehir turu yaptı. Taksici esnafının da araçlarıyla katıldığı yaklaşık 500 araçlık konvoy kent merkezinde tur attı. Elmacı Pazarında toplanan vatandaşlar otobüsün önünü keserek çalgıcıların çaldığı müzik eşliğinde oynadı. Milli takım oyuncuları ise otobüsten kendilerine sevinç gösterisi yapan vatandaşlara karanfil attı.

Şehir turunun ardından Şahinbey Belediyesi'ne gelen milli takım için tören düzenlendi. Avrupa Kupası maçlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filminin izlendiği törende Konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ampute Milli Takımı'nın gösterdiği başarının herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek; "Ampute Milli takımımız futbolun ayakla değil yürekle oynandığını göstermiş oldu. Bu başarı herkesin harcı değil ve başarı tesadüf de değil. Çalışınca nelerin olacağını görmüş olduk. Bu başarı, kıyaslama yapmak istemiyorum ama diğer branşlarda ki milli takımlara da örnek olmalıdır. Bu takımda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 6 oyuncu ve 1 kaleci antrenörü yer alıyor. Hem kendi oyuncularımızı hem diğer milli takım oyuncularımızı cani yürekten kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Şahinbey Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla oyunculara ve antrenörlere 30'ar adet Cumhuriyet altını hediye edildi.